Opportunità di lavoro a Centola: selezione pubblica per agenti di polizia municipale

Il Comune di Centola ha indetto una selezione pubblica per titoli e prova scritta finalizzata alla creazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato con il profilo di “Operatore di Polizia Municipale” – Area “Istruttori di Vigilanza” (ex Categoria C1).

La graduatoria che scaturirà dalla selezione avrà una validità di due anni a partire dalla data della sua approvazione. L’utilizzo della graduatoria sarà vincolato alle effettive esigenze organizzative del Comune e alla disponibilità delle risorse finanziarie. Le eventuali assunzioni potranno avvenire con orario di lavoro a tempo pieno o part-time, con possibilità di articolazioni orarie flessibili, includendo modalità orizzontali, verticali o miste.

Garanzia di pari opportunità

L’Amministrazione del Comune di Centola ha specificato che sarà garantito il pieno rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 198/2006. Sarà inoltre assicurata la parità di trattamento sul lavoro, in linea con le disposizioni normative vigenti in materia.