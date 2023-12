Agropoli: Comune punta alla realizzazione di parcheggi e alla sistemazione di aree urbane e strade

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende contrarre un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di diversi interventi da attuare sul territorio comunale.

Gli interventi in programma

L’Ente ha approvato il progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Frank Zappa, nell’importo complessivo di €. 477.841,76 di cui €. 352.500,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 125.341,76 per somme a disposizione, e per la riqualificazione di Via Cilento, nell’importo complessivo di €. 131.330,20 di cui €. 102.500,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 28.830,20 per somme a disposizione.

Si punta inoltre alla riqualificazione urbana di Piazza Pecora; il costo complessivo dell’intervento ammonta a €. 90.828,04 di cui €. 70.500,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 20.328,04 per somme a disposizione. Approvato anche il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali, nell’importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 423.513,68 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 76.486,33 per somme a disposizione.

Gli obiettivi dell’Ente

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di realizzare ulteriori parcheggi a servizio della comunità nonché sistemare alcune aree urbane al fine di garantire una migliore fruibilità veicolare e un buon decoro civico. Di fondamentale importanza è inoltre la messa in sicurezza delle strade, in quanto le stesse allo stato attuale versano in condizioni di scarsa sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché di degrado ambientale.