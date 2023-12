Agropoli, a breve l’installazione di nuove telecamere di video sorveglianza in Città

Il Comune di Agropoli è stato destinatario di fondi per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza presente sul territorio. Lo scorso 5 ottobre 2022, il sindaco Roberto Mutalipassi ha sottoscritto con la Prefettura di Salerno il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” e in seguito è stato trasmesso alla stessa il progetto sviluppato dall’Area vigilanza e Polizia locale, diretta dal maggiore Antonio Rinaldi.

Il progetto in questione, per una spesa pari a 149.200 euro è stato ritenuto idoneo ed è risultato tra le 93 proposte progettuali ammesse a finanziamento, per i Comuni con fascia di popolazione compresa tra 20mila e 49.999 abitanti.

Il costo dell’intero intervento è di 180.000 euro, di cui circa 31.000 euro a carico del Comune. ,Nei prossimi giorni, come dichiara ai microfoni di InfoCilento il primo cittadino Roberto Mutalipassi, si procederà all’installazione di nuove telecamere di video sorveglianza.