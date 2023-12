Agropoli, campo Polito nel degrado: i lavori ancora fermi al palo

Nel corso del 2021, hanno preso il via i lavori per la realizzazione dei lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio “Polito” situato nella località di Mattine, ad Agropoli. La cifra destinata per l’esecuzione dei lavori superava i 600mila euro, provenienti dal finanziamento del CONI nell’ambito del fondo “Sport e periferie”.

Il progetto prevedeva una serie di interventi finalizzati al miglioramento e al rinnovamento della struttura, inaugurata per la prima volta nel 2008. Le attività programmavano l’installazione di un terreno in erba sintetica, il rifacimento degli spogliatoi e la ristrutturazione della recinzione. Nonostante la data di conclusione prevista fosse gennaio 2022, attualmente i lavori sono fermi e non sono stati completati.

Il sindaco Roberto Mutalipassi, qualche tempo fa, ha fornito rassicurazioni affermando che il Comune avrebbe presto garantito la ripresa dei lavori. Tuttavia, ad oggi, l’attività è ancora interrotta e non sono stati compiuti progressi significativi.