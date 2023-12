Agropoli, 15 anni di musica: Luciano Tarullo li festeggia con un concerto

Giovedì 4 gennaio il cantautore agropolese Luciano Tarullo apre il nuovo anno con un concerto nella sua città natale, Agropoli, presso piazza Umberto I nel borgo antico, per festeggiare i suoi primi 15 anni di musica.

L’evento

«Non immaginavo modo migliore di festeggiare il percorso fatto finora nel mondo della musica se non con un concerto nella mia città, in una location fantastica come quella del borgo medievale di Agropoli, con la band che mi accompagna in questa meravigliosa avventura ormai da anni», ha detto Tarullo.

Il cantautore sarà infatti affiancato sul palco dalla sua storica band, meglio conosciuta come TP BAND, composta da Frank Cara e Ivan Tornese alle chitarre, Roberto Guariglia al basso e Michelangelo Sarnicola alla batteria.

«Sarà un concerto rock, energico ed emozionante, tra vecchie canzoni, pezzi più recenti e brani totalmente inediti mai suonati prima che saranno inclusi nel nuovo album che uscirà nel 2024», ha aggiunto.

L’evento è patrocinato e promosso dal comune di Agropoli ed è organizzato in collaborazione con l’Antica salumeria del Borgo.

L’inizio dell’evento è previsto per le ore 19:00 e il pre e aftershow saranno a cura degli Assummasound, altra conosciuta e ormai affermata realtà musicale locale.

Chi è Luciano Tarullo

Luciano Tarullo è un cantautore e musicista italiano nato ad Agropoli (SA) nel 1990.

Nel febbraio 2017 esce il singolo “Spalle al muro”, un brano dalle forti tinte rock, preceduto dal singolo “L’isola”, del 2016.

Il 30 marzo 2019 esce il suo album d’esordio, “L’ISOLA”, lanciato in anteprima esclusiva su RockON.it. “Il tempo” (2019) e “Benvenuto” (2020) sono gli altri due estratti dall’album.

Alla pubblicazione del disco segue un tour di più di 30 date tra la primavera e l’estate del 2019 e la partecipazione alle finalissima di Sanremo Rock ed. 2019 presso il Teatro Ariston di Sanremo.

A novembre 2020 pubblica il singolo “Di rosso e di viole”, pubblicato in anteprima esclusiva sul Corriere del Mezzogiorno (Corriere della sera).

Attualmente è al lavoro sul nuovo album in uscita nel 2024. Nel disco saranno inclusi i brani “Insegnami a sorridere ancora”, pubblicato nel 2022, e “Quello che siamo diventati”, uscito invece nel maggio del 2023.