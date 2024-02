Accusato di abuso d’ufficio: assolto ex sindaco di Santa Marina

Grande soddisfazione per l’assoluzione dal reato di abuso d’ufficio, con formula piena, dei funzionari e dell’ex Sindaco Dionigi Fortunato da parte della Corte d’appello di Potenza, che ha ribaltato la precedente sentenza.

La decisione dei giudici

La corte di seconde cure, nonostante i reati fossero abbondantemente prescritti, ha ritenuto doveroso ripristinare «l’onore e la dignità di funzionari ed amministratori ingiustamente accusati e condannati»

La nota dell’amministrazione comunale

«L’amministrazione non ha mai avuto dubbi sulla correttezza del loro operato – fanno sapere da palazzo di città – In questo momento di grande gioia, non si può esimere dal rimarcare il bieco e populista giustizialismo della minoranza, che non ha esitato, per fini di contrapposizione politica, a calpestare la loro dignità e l’onore che la corte d’appello ha finalmente ripristinato. L’amministrazione continua il suo operato per il raggiungimento del bene comune e per tutelare al meglio il nostro territorio»