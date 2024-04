Account falso del Vescovo Vincenzo Calvosa su Instagram: la Diocesi di Vallo della Lucania mette in guardia

Attenzione. Circola in queste ore su Instagram un account falso che impersona il Vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Vincenzo Calvosa. La Diocesi tiene a precisare che il Vescovo non possiede alcun account Instagram.

Si tratta di un tentativo di furto di identità da parte di ignoti che hanno creato un profilo falso con l’intento presumibilmente di ingannare i fedeli. L’account in questione utilizza il nome e la foto del Vescovo, ma non è in alcun modo collegato a lui.

La segnalazione

La Diocesi di Vallo della Lucania ha già segnalato la vicenda alle autorità competenti e invita i fedeli a non seguire il profilo falso e a non interagire con esso.

Come riconoscere l’account falso:

L’account falso ha il nome utente “calvosadonvincenzo” .

. Il profilo ha solo poche foto e video, tutti rubati da altre fonti.

L’account non è seguito da altri profili ufficiali della Diocesi di Vallo della Lucania.

“Invitiamo tutti i fedeli a prestare attenzione e a non farsi ingannare da questo tentativo di furto di identità”, fanno sapere dalla Diocesi vallese.