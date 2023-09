Accadimenti, santi e curiosità. l’Almanacco del 10 settembre

Ugo Foscolo nasce nel 1778 a Zacinto, piccola isola del Mar Ionio che all’epoca si trovava sotto il dominio di Venezia pur facendo parte del mondo greco. Il poeta muore solo, senza nessun affetto, in esilio in Inghilterra nel 1827. È ateo. Il padre forse era un aristocratico veneziano decaduto e diventato medico. La madre è Diamantina Spatis, greca. La nascita in un’isola greca, da madre greca, ha un grande significato nella vita del Foscolo.

Accadde Oggi

1952 – In onda il primo tg italiano: La regata storica di Venezia; i funerali del conte Sforza; la campagna elettorale negli Usa; la corrida portoghese; il Gran Premio di Formula 1 a Monza.

1827 – Ugo Foscolo: Uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, concepì la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza.