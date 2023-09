Accadde oggi, notizie, curiosità e accadimenti storici | Ecco l’Almanacco del 21 settembre 2023

È patrono di banchieri e contabili e della Guardia di finanza. Le sue spoglie sono custodite a Salerno, città di cui è patrono. Matteo, chiamato anche Levi, viveva a Cafarnao ed era pubblicano, cioè esattore delle tasse. Seguì Gesù con grande entusiasmo, come ricorda San Luca, liberandosi dei beni terreni.

Santi del giorno:

San Matteo (Apostolo ed Evangelista)

San Giona (Profeta)

Etimologia: Matteo, deriva dall’ebraico “Matithya”, composto di “matah”, “dono”, e “yah”, “Dio”, con il significato di “dono di Dio”, venne latinizzato in “Mattheus”.

Proverbio del giorno:

A San Mattè, l’uccellator salta in piè.

Aforisma del giorno:

Ah, che seccatura i parenti! (O. Wilde)

Accadde Oggi:

1924 – Inaugurata la prima autostrada del mondo: Vittorio Emanuele III in persona inaugura a Lainate la nuova «via per sole automobili» che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura Autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia.

1937 – Tolkien pubblica “Lo Hobbit”: Nelle intenzioni dell’autore doveva essere solo una favola per bambini, nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy.

Sei nato oggi? Sei dotato di grande sensibilità ed intuizione. Il tuo lavoro è basato sullo studio e la ricerca e, grazie all’impegno e all’intelligenza, potrà darti molte soddisfazioni. In amore la tua timidezza, che ti porta spesso a chiuderti in te stesso, può essere scambiata per indifferenza. Se imparerai ad essere più spontaneo e comunicativo, non tarderai a trovare chi ti apprezza come meriti.

Celebrità nate in questo giorno:

1947 – Stephen King: Un genio della letteratura horror-fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi, Stephen King è nato a Portland, nel sud del Maine. Ispirato da fobie e traumi vissuti in età infantile, fin da studente ha iniziato a scrivere racconti che avevano come elemento comune il rapporto tra paranormale e infanzia. Al primo romanzo Carrie (1974) sono seguiti numerosi bestseller, portati sul grande schermo da registi di chiara fama, quali Stanley Kubrick e Brian De Palma.

1923 – Sergio Zavoli: Annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano, Sergio Zavoli nasce a Ravenna durante gli anni della dittatura fascista. Entrato in RAI a 24 anni, passa dalla radio allo schermo.

1973 – Filippa Lagerbäck: Biondissima e con gli occhi azzurri, più svedese di così non si può. Eppure l’Italia è diventata ormai la sua patria d’adozione.

1934 – Leonard Cohen: Con l’inconfondibile voce nasale e l’anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica.

Scomparsi oggi:

1860 – Arthur Schopenhauer: Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell’Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Nato a Danzica.

1832 – Walter Scott: Nato ad Edimburgo, capitale della Scozia, fu uno dei maggiori scrittori a cavallo tra Settecento e Ottocento e considerato l’inventore del romanzo storico.