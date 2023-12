A Roscigno una navetta gratuita per attività sociali e sportive

Il Comune di Roscigno, guidato dal sindaco Pino Palmieri, ha previsto l’attivazione di servizio di navetta sociale in orario pomeridiano.

L’iniziativa

L’Ente intende così stipulare un protocollo di intesa finalizzato a concedere in uso gratuito alla Coop Tertium Millennium lo scuolabus comunale ad uso esclusivo di servizi di natura sociale e sportivo.

L’Amministrazione Comunale intende garantire sempre maggiori servizi alla comunità e porre in essere tutte le misure ed iniziative tese a mitigare l’isolamento territoriale.

L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini di Roscigno l’utilizzo di una navetta pomeridiana per finalità sociali e sportive.

Più servizi in diversi comuni

Diverse sono le iniziative dei comuni che attuano per offrire maggiori servizi alla popolazione; a Laurino, nei giorni scorsi, vista la chiusura dell’Ufficio Postale, per lavori di adeguamento infrastrutturali, e con lo scopo di non arrecare nessun disagio alla popolazione, specie a quella anziana impossibilitata a recarsi in altri comuni con mezzi propri, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Gregorio, aveva predisposto proprio un servizio di trasporto con una navetta per tutti i cittadini.