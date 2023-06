A Rofrano contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove attività economiche

Contributi a fondo perduto per l’avvio di nuovo attività economiche nel Comune di Rofrano; è l’ultima linea d’intervento del Comune cilentano guidato dal sindaco Nicola Cammarano, al fine di promuovere la nascita di nuove attività economiche ed il ripopolamento sul territorio comunale, mediante interventi di sostegno economico alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

I finanziamenti

L’iniziativa sarà finanziata con le risorse stanziate dal Consiglio dei Ministri attraverso il “Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali” individuati sulla base dell’indice di vulnerabilità sociale e colpiti dal fenomeno dello spopolamento. L’importo assegnato al Comune di Rofrano complessivamente ammonta a € 170.659,02, di cui come previsto dal DPCM del 30/09/2021, una quota relativa a un terzo, quindi € 56.886,34, sarà utilizzata nella prima annualità per il finanziamento delle iniziative a valere sul bando in questione.

Rofrano, contributi per nuove attività. L’iniziativa

Il Comune di Rofrano intende finanziare progetti per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso l’apertura di un’unità operativa ubicata sul territorio comunale, ovvero per l’avvio di nuove attività economiche, prevedendo la concessione un un contributo a fondo perduto per ogni iniziativa ammissibile a finanziamento e collocata utilmente in graduatoria per un importo massimo di: € 20.000,00 per 2 attività artigianali e agricole; €16.886,34 per n.1 attività commerciale.

Come presentare domanda

C’era tempo fino alle 14:00 del 01/06/2023 per presentare la propria istanza.