L’importanza delle piccole attività commerciali in un paese, arriva l’appello da Gioi

Le piccole attività commerciali in un paese rivestono un ruolo molto importante soprattutto in un momento difficile come l’attuale emergenza Coronavirus. Nei piccoli centri le botteghe, i negozi sotto casa, contribuiscono all’identità del paese stesso mantenendolo vivo; offrono un servizio, un presidio e la possibilità di fare quattro chiacchiere.

Un appello arriva da piccolo centro cilentano, in particolare dal Panificio Gioie di Pane di Gioi Cilento: “Se vi fa impressione vedere il nostro paese deserto e con le saracinesche dei negozi abbassati, ricordatevene quando la quarantena sarà finita perché se non sarete voi ad aiutare i commercianti del vostro paese quelle serrande non si alzeranno più e vivrete in una città spettrale per sempre.

Oggi il nostro Paese non è in guerra ma in un certo senso è come se lo fosse.

Pertanto ricordatevi anche di chi, con dovere civico, rimane ancora aperto per garantire i beni di prima necessità e di tutti titolari e i collaboratori di quelle attività che mettono da parte le paure per una pandemia che dilaga e si rimboccano le maniche per continuare ad offrire e garantite a tutta la comunità i loro prodotti ogni giorno.

Sono i piccoli negozi che tengono vivo un paese, penso che ora più che mai ve ne stiate rendendo conto.”