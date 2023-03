A Camerota un nuovo campo sportivo: ieri la presentazione del progetto , gli interventi in programma

Ieri, lunedì 6 marzo, è stata presentata presso l’aula consiliare del Comune di Camerota la nuova proposta per la costruzione del campo sportivo. Il progetto prevede il rifacimento completo del campo di calcio con una serie di lavori che garantiranno uno standard di qualità elevato, in linea con le esigenze degli sportivi locali.

Ecco come si presenterà il nuovo campo

Il nuovo campo di gioco avrà una tracciatura delle dimensioni di 48,00×96,00 e sarà omologato per diverse categorie di campionati, tra cui la Divisione Calcio Femminile-Campionato Regionale e altre categorie come la 1° Categoria, la 2° Categoria Nazionale Juniores, la 3° Categoria, la 3° Categoria U21, la Juniores Provinciale U18 e la 3° Categoria U18.

Tra le opere che verranno realizzate, ci saranno gli scavi preliminari per il posizionamento delle tubazioni di drenaggio primarie perimetrali, la realizzazione della rete drenante principale, la posa dei pozzetti di ispezione per la raccolta delle acque di drenaggio e la posa in opera di canalette su due lati per la raccolta delle acque di drenaggio superficiali.

Gli interventi

Inoltre, verrà realizzato un sottofondo con la stabilizzazione a calce del terreno esistente e successivo strato a doppia pendenza con sabbione. Il manto erboso artificiale di ultima generazione, certificato ed omologato dalla LND, verrà posato in opera, così come l’intaso di stabilizzazione costituito interamente da elementi organici e riciclabili.

Per garantire la durabilità del manto erboso nel tempo, sarà realizzato e posato in opera un impianto di irrigazione del manto erboso con sistema ad 8 ugelli a scomparsa. Inoltre, verrà rifatta tutta la recinzione a delimitazione dell’area di gioco e quella esterna perimetralmente all’impianto.

Le finalità

Per garantire la sicurezza degli atleti, saranno posizionati pannelli anti-trauma su tutti gli ostacoli entro una fascia di 2.00 m sui lati lunghi e di 1.50m sui lati corti, oltre la fine del campo di destinazione.

Saranno installati 16 proiettori a led di ultima generazione, aumentando notevolmente la capacità illuminotecnica complessiva, consentendo una maggiore flessibilità di direzionalità ed illuminazione delle zone d’ombre, riducendo notevolmente i costi di gestione e manutenzione.

Inoltre, saranno forniti e posati in opera nuove attrezzature, tra cui una coppia di porte regolamentari 7.32×2.44m, una coppia di panchine regolamentari per allenatori e riserve, per 12 posti, e un set di bandierine per il calcio d’angolo con paletti snodabili.

Infine, l’accesso per i mezzi di soccorso e per quelli di manutenzione del manto erboso è garantito dalla presenza di un apposito cancello posto su via Giardino, e oltre quest’ultimo, adiacente al campo sportivo, è presente un’area dedicata alla sosta di eventuali mezzi di soccorso e di polizia.