Al via gli interventi per i lavori di riqualificazione del marciapiede nei pressi del campo sportivo a Camerota

L’amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Scarpitta, rende noto che hanno preso il via i lavori di riqualificazione per il marciapiede nei pressi del campo sportivo a Lentiscelle.

Prosegue a ritmo serrato il lavoro dell’Ente in virtù delle opportunità concesse dal Pnrr va avanti frenetica l’attività progettuale messa in campo a braccetto con gli uffici.

«Il tratto di marciapiede in questione è molto importante per la sicurezza e la fruibilità del nostro territorio – dichiara il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta – tanti concittadini ma soprattutto tantissimi turisti, usufruiscono di quella passeggiata per andare al mare oppure per raggiungere il paese. I lavori inizieranno molto presto e saranno ultimati entro la prossima primavera. Un altro passo importante verso la Camerota del futuro».

Ecco gli interventi in programma

Con delibera di giunta è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del marciapiede che si estende dall’area del campo sportivo ‘Leon de Caprera’ alla spiaggia di Lentiscelle a Marina di Camerota. L’intervento, per un importo di 42.599,50 euro, verrà finanziato con i contributi ai Comuni da destinare a investimenti in infrastrutture sociali previsti nel Dpcm del 17 luglio 2020 per l’annualità 2022.