“All’ora del caffè” in compagnia di Cristian Santomauro

L’accostamento di un alimento antico come l”ammaccata’ cilentana al volto giovane e fresco di Cristian Santomauro ha fatto la differenza e oggi questo incontro è uno delle storie più belle che il territorio cilentano possa raccontare. Finchè ci saranno persone impegnate come lui, le tradizioni locali saranno tutelate e valorizzate e saranno anche il punto di partenza per creare occupazione, offrire un’ opportunità ai giovani di rimanere e rendere produttivi i tanti terreni agricoli.

