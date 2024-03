La guida completa alla scelta e all’uso di Enterogermina

La salute del nostro intestino è strettamente legata all’equilibrio della flora batterica intestinale, comunemente nota come microbiota. Questo complesso ecosistema di batteri svolge un ruolo cruciale nella digestione, nell’assorbimento dei nutrienti, nella produzione di vitamine e nella protezione contro agenti patogeni. Quando si verifica uno squilibrio della flora, noto come disbiosi, possono insorgere diversi disturbi intestinali, tra cui:

Diarrea : uno disturbo che si manifesta con evacuazioni frequenti e liquide. Può essere il risultato di un’eccessiva crescita di batteri nocivi rispetto a quelli benefici, che causano un’infiammazione intestinale e un’alterazione dell’assorbimento dei nutrienti e dell’acqua.

: uno disturbo che si manifesta con evacuazioni frequenti e liquide. Può essere il risultato di un’eccessiva crescita di batteri nocivi rispetto a quelli benefici, che causano un’infiammazione intestinale e un’alterazione dell’assorbimento dei nutrienti e dell’acqua. Intestino Pigro (Stitichezza) : una condizione che può derivare da un microbiota intestinale che non funziona correttamente, con un ridotto numero di batteri benefici che contribuiscono alla motilità intestinale. Questo squilibrio può ridurre la frequenza delle evacuazioni e rendere le feci più dure e difficili da espellere.

: una condizione che può derivare da un microbiota intestinale che non funziona correttamente, con un ridotto numero di batteri benefici che contribuiscono alla motilità intestinale. Questo squilibrio può ridurre la frequenza delle evacuazioni e rendere le feci più dure e difficili da espellere. Gonfiore addominale: un disturbo spesso collegato alla disbiosi, che può causare una produzione eccessiva di gas come risultato dell’alterazione della fermentazione degli zuccheri da parte dei batteri. Questo può portare a disagio, distensione addominale e sensazione di pienezza.

Il principale rimedio contro lo squilibrio della flora batterica intestinale è l’assunzione di probiotici. Tramite questi, si rifornisce l’intestino di “batteri buoni”, che contrastano i batteri nocivi e i disturbi che questi provocano.

Enterogermina è una linea di prodotti a base di probiotici, utili a contrastare diversi tipi di disturbi intestinali. La linea comprende prodotti con vari dosaggi di spore probiotiche, in alcuni casi combinate con altri principi attivi che ne aumentano l’efficacia verso uno specifico disturbo.

La linea Enterogermina

La versione classica di Enterogermina contiene il ceppo di probiotici Bacillus clausii. Si tratta di batteri sporigeni benefici per l’intestino, noti per la loro capacità di sopravvivere in condizioni estreme grazie alla formazione di spore. I Bacillus clausii favoriscono il ripristino della flora intestinale normale e producono sostanze benefiche, come vitamine, enzimi e antimicrobici naturali, proteggendo l’intestino da patogeni e sostanze nocive.

L’Enterogermina classica è disponibile nelle versioni con 2 miliardi, 4 miliardi o 6 miliardi di spore di Bacillus clausii. Le altre versioni contengono differenti ceppi probiotici, che sono uniti ad enzimi, estratti vegetali, vitamine o minerali per un effetto mirato su disturbi specifici.

Enterogermina 2 miliardi

Enterogermina 2 miliardi è un medicinale a base di 2 miliardi di spore di Bacillus clausii, utilizzato per la prevenzione e il trattamento di disturbi intestinali legati a squilibri della flora batterica. Il basso dosaggio lo rende adatto per combattere disturbi lievi o per i bambini più piccoli. Infatti, è indicato per tutte le età, inclusi neonati e bambini.

Per Enterogermina 2 miliardi, la posologia raccomandata è:

Adulti : 2 – 3 flaconcini o capsule al giorno;

: 2 – 3 flaconcini o capsule al giorno; Bambini e lattanti: 1 – 2 flaconcini al giorno.

Il medicinale va assunto a intervalli regolari durante la giornata, e può essere consumato direttamente o diluito in acqua o altre bevande.

Enterogermina 4 miliardi

Enterogermina 4 miliardi è una sospensione orale che contiene 4 miliardi di spore di Bacillus clausii per flaconcino, destinata al trattamento e alla prevenzione di disturbi intestinali dovuti a squilibri della flora batterica.

Anche questa versione è indicata per adulti, bambini e lattanti, ma il dosaggio più elevato richiede una quantità minore di assunzione. Infatti, Enterogermina 4 miliardi può essere assunto con 1 flaconcino al giorno, sia per gli adulti che per i bambini e i lattanti.

La scelta tra Enterogermina 2 miliardi ed Enterogermina 4 miliardi dipende dalla gravità dei sintomi e dalle specifiche esigenze del paziente. Enterogermina 2 miliardi potrebbe essere adeguata per il trattamento e la prevenzione di disturbi intestinali lievi o moderati, mentre Enterogermina 4 miliardi può essere preferibile in casi di disturbi più gravi o quando si desidera una sola assunzione giornaliera.

Enterogermina 6 miliardi

Enterogermina 6 miliardi è un medicinale in forma di polvere orale contenente 6 miliardi di spore di Bacillus clausii per bustina, indicato nella prevenzione e trattamento di disturbi intestinali causati da squilibri della flora batterica. Questo prodotto aiuta anche nel ripristino della flora intestinale durante o dopo trattamenti antibiotici o chemioterapici.

La dose raccomandata è di 1 bustina al giorno, che può essere assunta senza acqua, sciogliendola direttamente in bocca. Inoltre, l’elevata quantità di spore prevede l’uso solo negli adulti e in caso di disturbi intestinali gravi o persistenti che richiedono un’intensità terapeutica maggiore.

Questa formulazione potrebbe essere preferibile quando si cerca un effetto più forte nel ripristino della flora microbica intestinale alterata, soprattutto dopo trattamenti antibiotici o chemioterapici intensi, dove un maggior numero di spore può fornire un supporto più efficace alla rigenerazione della flora intestinale.

Enterogermina Gonfiore

Enterogermina Gonfiore è un integratore alimentare progettato per contrastare il disagio del gonfiore intestinale. Combina probiotici, estratti vegetali ed enzimi digestivi per supportare l’equilibrio della flora batterica intestinale, favorire la digestione, la motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

Nello specifico, la sua formulazione include:

B. lactis BB-12 : un ceppo di probiotici noto per la sua efficacia nel migliorare la funzione intestinale e rafforzare il sistema immunitario;

: un ceppo di probiotici noto per la sua efficacia nel migliorare la funzione intestinale e rafforzare il sistema immunitario; L. acidophilus LA-5 : un ceppo probiotico che contribuisce a una sana digestione;

: un ceppo probiotico che contribuisce a una sana digestione; Enzimi : essenziali per la decomposizione degli alimenti, facilitano il processo digestivo;

: essenziali per la decomposizione degli alimenti, facilitano il processo digestivo; Estratti di menta e coriandolo: supportano la digestione e la motilità gastrointestinale, contribuendo all’eliminazione dei gas

Si consiglia di assumerlo 1 volta al giorno, preferibilmente prima del pasto principale, sciolto in mezzo bicchiere d’acqua.

Enterogermina Intestino Pigro

Enterogermina Intestino Pigro è un integratore alimentare formulato per aiutare a migliorare la regolarità del transito intestinale. Contiene una combinazione di probiotici, prebiotici ed estratti vegetali, che lavorano insieme per sostenere l’equilibrio della flora batterica intestinale e promuovere una sana digestione.

Nello specifico, contiene:

Ippocastano : migliora la circolazione venosa;

: migliora la circolazione venosa; Ibisco : favorisce la digestione;

: favorisce la digestione; Psillio : un lassativo naturale che aiuta la motilità intestinale;

: un lassativo naturale che aiuta la motilità intestinale; Opuntia : ha effetti benefici sul metabolismo dei lipidi;

: ha effetti benefici sul metabolismo dei lipidi; Probiotici B. Lactis HN019 : aiutano a mantenere un sano equilibrio della flora intestinale;

: aiutano a mantenere un sano equilibrio della flora intestinale; Prebiotici FOS: nutrono i batteri benefici, migliorando la salute digestiva e facilitando la regolare evacuazione.

Per assumere Enterogermina Intestino Pigro, si dovrebbe sciogliere il contenuto di entrambe le parti della bustina in un bicchiere d’acqua e bere la sospensione ottenuta, preferibilmente prima del pasto principale. È consigliato assumerlo 1 volta al giorno.

Enterogermina Viaggi

Enterogermina Viaggi è un integratore alimentare progettato per supportare l’equilibrio della flora batterica intestinale durante i viaggi, prevenendo disturbi come la diarrea del viaggiatore e la stitichezza. Contiene:

S. boulardii : probiotico che aiuta a mantenere l’equilibrio della flora intestinale, essenziale per una buona digestione e per prevenire i disturbi gastrointestinali;

: probiotico che aiuta a mantenere l’equilibrio della flora intestinale, essenziale per una buona digestione e per prevenire i disturbi gastrointestinali; Vitamina D : sostiene la funzione muscolare e il sistema immunitario;

: sostiene la funzione muscolare e il sistema immunitario; Vitamina A: contribuisce anch’essa al benessere del sistema immunitario;

contribuisce anch’essa al benessere del sistema immunitario; Vitamine B6, B9 (acido folico) e B12: giocano un ruolo cruciale nella riduzione di stanchezza e affaticamento e supportano il metabolismo energetico, fondamentale per mantenere l’energia durante i viaggi.

Anche la sua formulazione, in bustine orosolubili, è ideale per chi viaggia. Si assume senza acqua, direttamente sulla lingua, 1 volta al giorno.

Enterogermina Sporattiva

Enterogermina Sporattiva è un integratore alimentare progettato per sostenere l’equilibrio della flora intestinale e il sistema immunitario. Contiene il probiotico Bacillus clausii (ceppo SIN), Zinco e Selenio. Questa composizione mira a offrire una doppia azione: mantenere l’equilibrio della flora intestinale e contribuire alla normale funzione del sistema immunitario.

La particolarità di questa versione di Enterogermina è che è particolarmente resistente ai succhi gastrici. In questo modo, le spore arrivano vive e si attivano all’interno dell’intestino, ottimizzando la loro azione.

Può essere assunta solo dagli adulti con 1 bustina al giorno, assumibile senz’acqua.

Enterogermina Active Age

Enterogermina Active Age è un integratore progettato per adulti che desiderano sostenere il benessere intestinale e mantenere la propria vitalità. Il prodotto è pensato per contrastare i disturbi intestinali che si presentano con l’avanzare dell’età, quando la flora batterica intestinale diventa più sensibile e meno capace di assorbire i nutrienti. Contiene:

ceppi probiotici selezionati per promuovere l’equilibrio della flora intestinale negli adulti;

per promuovere l’equilibrio della flora intestinale negli adulti; estratto di Ginkgo biloba con proprietà antiossidanti per proteggere le cellule dall’invecchiamento;

con proprietà antiossidanti per proteggere le cellule dall’invecchiamento; Vitamina B12 per supportare il metabolismo energetico e ridurre la stanchezza.

Si consiglia di assumerlo per cicli di 28 giorni, deglutendo 1 compressa al giorno a stomaco pieno.