Agropoli: studentesse del liceo “Gatto” trionfano alle Gare Nazionali per Lingue

Le alunne del Liceo Linguistico “Alfonso Gatto” di Agropoli trionfano alle Gare Nazionali per le Lingue. Nei mesi precedenti avevano sostenuto le prove di qualificazione, scritte e orali, per poter accedere alle fasi semifinali e finali previste per il 14 e il 15 marzo a Roma presso la sede della Columbus Academy.

I risultati

Assolutamente lusinghieri gli esiti: Giulia Peluso, alunna della classe V BL, si è classificata seconda per la lingua francese mentre Gloria Ruocco Nigro, classe V AL, è risultata tra i migliori 15 in Italia.

Per l'Inglese, invece, è stata Alessia Marrocco, sempre della V AL, a piazzarsi tra i primi 30 a livello nazionale.

Soddisfazione dei docenti

Grande la soddisfazione delle docenti a cominciare dalla professoressa Rossella Itri, referente del progetto e docente di Francese della seconda classificata Giulia Peluso.

A lei si aggiungono le professoresse Anna Coppola e Mariangela Giovanna Rivela rispettivamente docenti di Inglese e Francese di Alessia Marrocco e Gloria Ruocco Nigro.

Una importante esperienza di crescita e confronto per le alunne cilentane, al di là degli ottimi risultati conseguiti. Anche la dirigente scolastica, Anna Vassallo, ha espresso orgoglio e soddisfazione.