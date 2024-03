Agropoli, ancora allarme sicurezza: Forza Italia chiede un tavolo interforze

In meno di 48 ore, due nuovi furti ad Agropoli, uno in pieno centro e l'altro in periferia. A denunciare l'ennesimo episodio di criminalità è il coordinatore di Forza Italia Emilio Malandrino, che torna a sollecitare l'amministrazione comunale a prendere seri provvedimenti per fronteggiare l'emergenza sicurezza.

Le contestazioni di Forza Italia

“Da mesi si susseguono furti in case di periferia e non solo, spesso con i proprietari all'interno delle proprie abitazioni“, afferma Malandrino. “Solo per spirito di collaborazione e non per polemica, vorrei ricordare al Sindaco ed ai nostri Amministratori che, più volte, da Consigliere Comunale, ho sollecitato l'attenzione sul problema sicurezza e sorveglianza del territorio.”

Le iniziative

Malandrino annuncia che nei prossimi giorni Forza Italia sottoporrà una dettagliata relazione sui fatti accaduti negli ultimi mesi al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Salerno. “Spero che, anche con la piena collaborazione dell'Amministrazione Comunale, venga richiesto e costituito un tavolo interforze tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale”, aggiunge. “E' necessario un controllo del territorio radicale, visibile e costante in alternanza tra le diverse Forze dell'Ordine, con servizi di pattugliamento notte e giorno.”

Il coordinatore di Forza Italia conclude sottolineando l'importanza di tutelare la sicurezza dei cittadini. “Una Amministrazione al Governo della città ha il dovere di essere attenta e presente su ogni questione che metta in pericolo la sicurezza della Comunità”, afferma. “E' necessario farsi sentire a gran voce e battersi con ogni forza ed ogni mezzo affinché questo avvenga.”