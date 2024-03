Dimensionamento scolastico ed Autonomia differenziata, sono i due temi che la carovana dei diritti della FLC CGIL sta portando in giro per l'Italia per contrastarne l'attuazione.

Tappa di questa mattina anche Sapri, la cittadina del Golfo di Policastro che come tante realtà italiane sarà interessata da entrambi i temi.