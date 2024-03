Tragedia sfiorata a San Mango Cilento: porzione di edificio crolla in strada

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, a San Mango Cilento, frazione del comune di Sessa Cilento. Una porzione di un immobile è crollata sulla SP15B, la principale strada che attraversa il paese.

L’episodio

Non è chiaro cosa abbia provocato il crollo. Pare che l’edificio (disabitato) doveva essere da lì a poco abbattuto e ricostruito e che degli operai si trovassero in zona per un sopralluogo. Improvvisamente si è sentito un forte boato e i residenti sono usciti dalle proprie abitazioni scoprendo che pietre e detriti di una parete perimetrale della struttura erano crollati, finendo proprio sulla strada.

Tragedia sfiorata

Per fortuna in quel momento non transitava nessuno altrimenti si sarebbe rischiata la tragedia.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima dell’uscita degli studenti della scuola primaria che si trova a pochi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e i carabinieri della locale stazione per le indagini di rito ed accertare eventuali responsabilità.