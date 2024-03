Forum dei giovani di Agropoli e Amalfi organizzano escursione alla Torre dello Ziro

Una giornata all’insegna della riscoperta delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche del nostro territorio. È questo l’intento dei Forum dei Giovani di Agropoli e Amalfi che, nell’ambito del gemellaggio tra le due realtà giovanili, organizzano un’escursione allo Torre dello Ziro, sulla costiera Amalfitana, domenica 17 marzo.

Il programma

Si partirà alla volta dell’antica Torre di avvistamento a picco sul mare, alle ore 09:30 da Piazza Municipio ad Amalfi, mentre il rientro è previsto per le ore 16:00. La partecipazione all’escursione è totalmente gratuita.

Modalità di iscrizione

Per poter partecipare è necessario compilare e sottoscrivere il seguente modulo d’iscrizione, ed inoltrarlo, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo forumdeigiovaniamalfi@gmail.com oppure tramite messaggio WhatsApp al numero +39 3333721729 entro e non oltre le ore 20.00 di sabato 16 Marzo 2024. Inoltre, i giovani residenti ad Agropoli e nelle zone limitrofe che non dispongono di mezzi propri per raggiungere Amalfi autonomamente possono contattare il Forum dei giovani di Agropoli per ottenere assistenza nella pianificazione di soluzioni alternative per gli spostamenti, entro il 15 marzo.

Le dichiarazioni

“Questa avventura non solo ci consentirà di esplorare le meraviglie nascoste e di apprezzare la ricca storia millenaria della nostra regione attraverso la visita della imponente Torre dello Ziro, ma ci impegnerà anche a sensibilizzare sulla fondamentale importanza della tutela ambientale, della biodiversità e della connessione con la natura, afferma il Presidente del Forum dei Giovani di Agropoli, Alessandro Abbruzzese. E continua: “Questo è il contributo di noi giovani per plasmare un futuro più sano, armonioso e sostenibile per le generazioni future. Rimanete sintonizzati su questa collaborazione delle nostre comunità per i prossimi eventi tra il Cilento e la Divina. Ringraziamo il Forum dei Giovani di Amalfi per l’opportunità e l’organizzazione.”