“Detto tra Noi” in compagnia di Vincenzo Romano, il «cantore pellegrino»

Torna un nuovo appuntamento con il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite della puntata Vincenzo Romano, conosciuto da tutti come “il cantore pellegrino”. Vincenzo ha raccontato la sua passione per la musica e la “tammurriata”, protagonista assoluta della festa in onore della Madonna delle Galline celebrata a Pagani.

Detto tra Noi va in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su infocilento.it. In replica il venerdì dopo l’edizione del tg delle 13.55