A Salerno la mostra “Sub tutela Dei” dedicata al Beato Rosario Livatino

Salerno si prepara a celebrare la figura del Beato Rosario Livatino, il magistrato agrigentino ucciso dalla Mafia nel 1990, con la mostra “Sub tutela Dei”. L’inaugurazione si terrà il 14 marzo 2024 alle ore 18 presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno. La mostra, che si protrarrà fino al 20 marzo, sarà allestita presso il Tempio di Pomona e l’ingresso sarà libero per tutti i visitatori.

Un tributo alla vita straordinaria di Rosario Livatino

La mostra “Sub tutela Dei” non solo ricostruisce la vita umana e professionale del Beato Rosario Livatino, ma mette in luce come il giovane giudice abbia trasformato la sua vita ordinaria in qualcosa di straordinario attraverso la sua fede profonda. Il magistrato, animato da un profondo senso di giustizia e una forte coscienza sociale, ha svolto il suo lavoro come servizio al bene comune e per difendere la dignità umana.

La testimonianza dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, ha sottolineato l’importanza della mostra nel mostrare come Rosario Livatino abbia incarnato l’ideale di coerenza tra fede e impegno professionale. Il Papa stesso ha definito Livatino un esempio non solo per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto.

Un omaggio a Piero Nava e la conversione degli assassini

La mostra presenta anche la figura esemplare di Piero Nava, testimone oculare dell’omicidio di Livatino che, pagando un prezzo altissimo, ha permesso l’arresto di tutti gli assassini e dei mandanti. Inoltre, attraverso alcune lettere, la mostra documenta il cammino di ravvedimento e conversione compiuto dagli stessi assassini.

Una messa in memoria del Beato Rosario Livatino

In occasione della mostra, S.E. Monsignor Bellandi celebrerà una messa in memoria del Beato Rosario Livatino il 19 marzo alle ore 19 nella Cripta del Duomo di Salerno. Sarà un momento di preghiera e riflessione per onorare la memoria del martire.

Un evento da non perdere

La mostra “Sub tutela Dei” rappresenta un’opportunità unica per conoscere e riflettere sulla figura del Beato Rosario Livatino, un magistrato che ha lottato per la giustizia e ha pagato il prezzo più alto per la sua coerenza e impegno. Visitare la mostra al Tempio di Pomona è un’occasione per comprendere l’importanza di difendere la dignità umana e combattere la criminalità organizzata.