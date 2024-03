Procedono gli interventi per la realizzazione del parcheggio “Selvi”. A breve la città avrà a disposizione 40 stalli in una posizione baricentrica in quanto a poca distanza dalla stazione ferroviaria e dal lungomare, come dai plessi scolastici, la chiesa e l’oratorio. Andrà a rispondere alle esigenze dell’area. Sarà realizzato inoltre un marciapiede ai fini della sicurezza dei pedoni