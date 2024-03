Comune di Vallo della Lucania: 10 posti di lavoro per Assistenti Sociali

Il Comune di Vallo della Lucania, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale S08, ha pubblicato un avviso per la stabilizzazione di 10 Assistenti Sociali.

I requisiti

Possono candidarsi i lavoratori con contratto a tempo determinato in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 20 comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75

Art. 1 comma 22-ter del D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni in Legge 23 febbraio 2024 n. 18

Lo stesso Avviso, che sarà trasmesso a tutti i comuni dell’Ambito S08, per conoscenza e per la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori, è in corso di pubblicazione sul Portale nazionale del reclutamento del personale della PA.

Come candidarsi

Le domande di stabilizzazione dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Portale nazionale del reclutamento del personale della PA.

Dove trovare l’avviso

L’avviso è disponibile all’Albo Pretorio On Line del Comune di Vallo della Lucania e sul Portale nazionale del reclutamento del personale della PA.