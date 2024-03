Ogliastro Cilento: “Siamo così… dolcemente complicate”, un incontro per la festa della donna

Presso la sede del Forum dei giovani di Ogliastro Cilento, in collaborazione con l’Amministrazione comunale due serate dedicate alla festa della donna: “Siamo così… dolcemente complicate”. Venerdì primo marzo e venerdì otto marzo. Nella prima serata c’è stato l’incontro con Maria Sara Gorga, artista ed artigiana del Cilento che ha dialogato con il pubblico raccontando il suo libro: ” Storia di Laura – la rinascita della magia nel Cilento”. Romanzo fantastico per gli adolescenti che ci proietta in un mondo magico con una presenza tipica del Cilento “u’ monaciello”,un fantasma che creava un timore referenziale nei bambini. Il tutto fa da cornice alle avventure di Laura e di altri personaggi storici appartenenti alle vicende del sud ai tempi di Gioacchino Murat. Subito dopo, Annamaria Perrotta, insegnate di lettere dell’Istituto comprensivo “G. Rossi Vairo di Agropoli”, ha invece illustrato “Biancovelo ed altre storie” libro per ragazzi ma adatto anche a tutte le età. La lettura del libro è arricchita dalle illustrazioni di Rosa Cianciulli che invita i lettori ad una riflessione potente su incontri ed avventure.

La giornata dell’8 marzo

Per la festa delle donne, l’otto marzo sarà la volta di Dominga Romano che ci presenterà il suo libro “Attimi”. Insegnante di lettere all’Istituto Comprensivo “G. Rossi Vairo” di Agropoli, di origini lucane, invita il lettore a partecipare ad un viaggio nei ricordi di una coppia del sud. Romanzo intimista, quasi ermetico ci offre uno scorcio di un sud che ha dovuto per forza di cose modificare la sua esistenza.

Tra storia e arte

L’incontro sarà moderato da Gianpiero Abate Docente e scrittore. Durante la i ragazzi del Forum giovanile di Ogliastro leggeranno brandi di poetesse: Alda Merini, Frida Khalo, Edith Bruck. Ci saranno degli intermezzi musicali ad opera dei maestri Antonio di Marco, accompagnato dalla meravigliosa voce di Ylenia, e di Aristide Garofalo e Mauro Cianciulli .