Passaporti negli uffici postali: al via il servizio sperimentale. Presto disponibile anche negli uffici di Cilento e Diano

Buone notizie per i cittadini che necessitano di richiedere o rinnovare il passaporto: da oggi è possibile farlo anche presso gli uffici postali abilitati del progetto Polis. Si tratta di un servizio innovativo che semplifica e velocizza la procedura, evitando ai cittadini di doversi recare in Questura.

Al via la sperimentazione in provincia di Bologna

La nuova modalità di richiesta del passaporto parte in via sperimentale in provincia di Bologna, nei comuni di San Pietro in Casale e Toscanella (frazione di Dozza). In seguito, il servizio sarà progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale, coinvolgendo i 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti.

Come funziona il servizio

Per richiedere o rinnovare il passaporto presso un ufficio postale Polis, è necessario:

Presentarsi allo sportello con un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie e il vecchio passaporto (in caso di rinnovo).

con un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie e il vecchio passaporto (in caso di rinnovo). Compilare il modulo di domanda e pagare il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo (73,50 euro).

e pagare il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo (73,50 euro). Fornire le proprie impronte digitali e la foto all’operatore postale, che si occuperà di acquisire i dati biometrici.

Ritiro del passaporto a domicilio

Il nuovo passaporto potrà essere consegnato direttamente a domicilio del richiedente da Poste Italiane, oppure ritirato presso l’ufficio postale indicato al momento della domanda.

Un servizio che si aggiunge a quelli già attivi

Il rilascio del passaporto si aggiunge agli altri servizi già disponibili presso gli uffici postali Polis, tra cui:

Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile

Rilascio di certificati previdenziali

Rilascio di certificati per le pratiche di volontaria giurisdizione

Ad oggi, sono stati richiesti oltre 5.000 documenti presso gli uffici postali Polis, a dimostrazione del gradimento da parte dei cittadini per questo nuovo modello di servizio pubblico.

Cilento e Vallo di Diano

Nell’area sud di Salerno hanno già avuto accesso al servizio Polis Atena Lucana, Bellizzi, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Altavilla Silentina, Cicerale, Controne, Torchiara, Futani, Laurino, Magliano Vetere, Albanella, Montano Antilia, Novi Velia, Ottati, Padula, Perdifumo, Roscigno, San Giovanni a Piro, San Mauro La Bruca, San Mauro Cilento, San Rufo, Sassano, Torre Orsaia, Tortorella.