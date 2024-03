Paganese e Gelbison si dividono la posta in palio

Termina 1-1 il derby al “Marcello Torre” di Pagani tra Paganese e Gelbison, alla rete del vantaggio di Mancino risponde Casiello.

La partita

La Gelbison parte subito forte e al 6’ Bubas ha l’occasione per portare in vantaggio i cilentani, ma da pochi passi spedisce la sfera fuori. La risposta della squadra di casa arriva al 17’ con Mancino che sblocca l’ incontro per l’1-0 Paganese, la Gelbison prova la reazione ma Bubas si lascia ipnotizzare da Esposito al 23’, ancora Bubas ci riprova tre minuti dopo, ma Esposito risponde sempre presente.

Al 31’ la Paganese in ripartenza potrebbe andare sul 2-0, ma Iannone spreca incredibilmente, sul finire della prima frazione ci prova ancora Bubas, senza grandi fortune.Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

La ripresa

Nel secondo tempo parte subito forte la Gelbison che trova il pareggio grazie ad un tiro chirurgico di Casiello che termina nell’’angolino per l’1-1. I cilentani ci provano fino alla fine, ma trovano sulla loro strada un Esposito in versione super che nega la gioia del goal aBubas con un grande intervento, la Paganese prova a reagire ma senza creare grossi pericoli.

Termina così l’incontro per 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio.