Agropoli: Comune cerca sponsor per iniziative ed eventi per il 2024

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha indetto una manifestazione d’interesse per la ricerca di sponsor per iniziative, eventi e manifestazioni per l’anno 2024.

L’iniziativa

L’obiettivo è quello di avviare un’indagine conoscitiva da espletare mediante Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor, soggetti privati, cui offrire la possibilità di promuovere l’immagine della propria Azienda.

Ciò avverrà in tutti gli spazi promozionali previsti per le iniziative, eventi e manifestazioni da realizzarsi nella città di Agropoli nel 2024. La promozione dell’immagine dello sponsor sarà garantita attraverso locandine distribuite sul territorio comunale, dépliant, manifesti e sito istituzionale dell’Ente. Allo sponsor si chiede un contributo economico o fornitura di materiale e/o servizi che saranno utilizzati dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione delle manifestazioni.

Le modalità di presentazione delle domande

L’offerta dovrà pervenire al Comune sull’apposita modulistica allegata al relativo avviso pubblico. Le proposte dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it o in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Agropoli sito in Piazza della Repubblica, 3, 84043. Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicata la dicitura: “Sponsor per iniziative, eventi e manifestazioni per l’anno 2024″. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito istituzionale dell’Ente.