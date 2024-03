Incontro a Giungano per la valorizzazione turistico-culturale del Cilento

Oggi, 2 marzo, alle ore 17:00, l’Aula Consiliare del Comune di Giungano ospiterà un importante incontro dedicato alla valorizzazione del patrimonio turistico-culturale del Cilento. L’evento, organizzato dall’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, vedrà la partecipazione di autorità locali, esperti del settore e promotori di progetti distinti.

Obiettivo: rafforzare la collaborazione e pianificare iniziative condivise

L’incontro si pone l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i Comuni dell’Unione per la realizzazione di progetti futuri condivisi. In particolare, saranno discusse due iniziative di grande rilevanza:

Cilento Festivaletteratura Ragazze e Ragazzi: un progetto promosso dal Comune di Capaccio Paestum che mira a promuovere la lettura e la cultura tra i più giovani.

un progetto promosso dal Comune di Capaccio Paestum che mira a promuovere la lettura e la cultura tra i più giovani. Poc Campania 2014-2020 “Dai Templi di Paestum ai borghi”: un programma di promozione turistica che valorizza il patrimonio storico e culturale del territorio.

Un’occasione per unire le forze e coordinare le strategie

L’incontro rappresenta un’occasione cruciale per unire le forze e coordinare le strategie per la valorizzazione del Cilento. La sinergia tra i Comuni partecipanti sarà fondamentale per la realizzazione di future iniziative che possano arricchire l’offerta turistica e culturale dell’area.

Presenti esperti e promotori di progetti

La presenza di esperti del settore e promotori di progetti distinti contribuirà a stimolare una discussione fruttuosa e a gettare le basi per una collaborazione proficua. L’incontro promette di essere un momento chiave per delineare una visione condivisa e pianificare azioni coordinate che possano beneficiare l’intera comunità dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.