Camerota: due novità nella giunta. Cambia anche il vicesindaco

A due anni dalla riconferma, l‘amministrazione comunale di Camerota cambia volto. Il sindaco Mario Scarpitta, infatti, ha deciso per l’avvicendamento di due assessori.

A giugno del 2022 ad essere individuati quali componenti dell’esecutivo furono Mariateresa Reda, Teresa Esposito, Giangaetano Petrillo e Giovanni Saturno.

Cosa cambia

Ora entrano in giunta Francesco Saturno e Vincenza Perazzo in sostituzione di Giangaetano Petrillo e Mariateresa Reda.

Saturno avrà la delega alle Politiche cimiteriali, gemellaggio e manutenzione e sarà an che vicesindaco del comune cilentano. Vincenza Perazzo, invece, si occuperò di Pubblica istruzione, Sport e Politiche sociali.

Una novità annunciata

Le novità in seno alla squadra amministrativa non sono determinate da fratture della maggioranza. Già all’indomani della conferma per il suo secondo mandato, infatti, il sindaco Scarpitta annunciò la volontà di favorire una rotazione dei componenti della giunta.

«Nell’ottica della crescita, trattandosi di una squadra di giovani, molti dei quali alla loro prima esperienza amministrativa, abbiamo deciso di far ricoprire il ruolo di vicesindaco venti mesi ciascuno ai tre esponenti delle tre frazioni di Lentiscosa, Licusati e Camerota, che saranno tutte ugualmente rappresentate nel corso dei cinque anni. Inizierà Giangaetano Petrillo, poi toccherà al già vicesindaco Giovanni Saturno e poi al dottor Francesco Saturno. Stessa cosa accadrà in giunta, dove dopo due anni e mezzo, a metà del mandato, entrerà Vincenzina Perazzo, già assessore nei precedenti cinque anni, e Francesco Saturno». Queste le parole di Scarpitta durante il consiglio comunale di insediamento del giugno 2022.