Marina di Camerota: tutto pronto per il grande Carnevale tra tradizione a allegria

È tempo di festa e allegria a Marina di Camerota, poiché il grande Carnevale InCamerota fa il suo ritorno spostando l’attenzione su sabato 14 aprile. Questa manifestazione, che si svolge in un periodo inusuale rispetto alla tradizione, promette di attirare migliaia di visitatori da ogni angolo d’Italia per ammirare le maschere e le creazioni uniche provenienti dai paesi del Cilento. L’evento, organizzato dall’assessorato al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Camerota, con la collaborazione delle associazioni e dei gruppi locali, vuole riportare l’atmosfera festosa del carnevale sul suggestivo scenario marino del borgo costiero.

Anche il Carnevale di Agropoli tra i partecipanti

La scelta di una data più tarda nel calendario si sposa con l’idea di godere delle temperature miti e piacevoli della primavera, garantendo a visitatori e partecipanti una giornata all’insegna della gioia e della spensieratezza. Nonostante il riserbo dell’organizzazione, è stato anticipato che questa edizione sarà super e piena di sorprese, dopo un periodo di stop dovuto principalmente alla pandemia. La partecipazione confermata di Agropoli, il carnevale più longevo del Cilento, rende l’evento ancora più speciale. Ogni giorno sulle pagine social ufficiali dell’evento saranno resi noti i paesi che prenderanno parte alla competizione.

La giornata

La giornata promette di essere animata da musica coinvolgente, giochi per i bambini e molte altre sorprese che saranno svelate presto. L’entusiasmo crescente nella comunità e la partecipazione di vari paesi del Cilento creeranno un’atmosfera unica, unendo tradizione, creatività e divertimento.

Il Carnevale InCamerota si prospetta come un’occasione imperdibile per immergersi nella magia della festa, celebrando la rinascita e la gioia di ritrovarsi insieme dopo un periodo di pausa. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulle novità che renderanno questa edizione indimenticabile. www.incamerota.it