Eboli: “Dal mare alla pineta”, tornano le domeniche all’aria aperta alla scoperta del territorio

Tornano le escursioni a cura della Ermice Aps e tornano le domeniche all’aria aperta alla scoperta delle bellezze paesaggistico ambientali del territorio. L’ultima in ordine di tempo è una escursione diversa dalle solite che pone l’attenzione su un patrimonio naturale in fascia costiera che si snoda per otto chilometri nel territorio comunale ebolitano.

L’iniziativa

L’appuntamento è fissato per domani 18 febbraio con raduno alle ore 09:00 presso la Casina Rossa sita in Via Vittorio Giannattasio (litoranea di Eboli, poco distante dal Campolongo Hospital).

Alla partenza è prevista nell’area antistante Casina Rossa gestita dal Comitato Campolongo Aversana. Qui, i volontari del comitato sono i veri autori del recupero e del presidio di questo tratto della litoranea.

Il percorso

Ci si incammina lungo la strada spartifuoco, circondati dagli alberi della pineta, fino a giungere sulla spiaggia. Inoltrandosi nel sentiero, si potrà ammirare ed osservare cos’è e come si forma una duna e la sua importanza.

Di grande importanza ed interesse anche la fascia posta alle spalle della duna dove è possibile ammirare l’area retrodunale con tutta la vegetazione che la caratterizza con le dettagliate e precise spiegazioni che saranno affidate al professore Michele Biondi.

Le dune e le aree retrodunali rappresentano delle zone di fondamentale importanza per l’ambiente costiero. Grazie a loro la macchia mediterranea può svilupparsi rigogliosa.

Non mancheranno approfondimenti ed esplorazioni alle aree umide all’interno della pineta, vero habitat di tantissime specie viventi, dai rettili agli insetti, dagli uccelli stanziali a quelli migratori , ai tanti mini mammiferi che popolano la zona.