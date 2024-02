Camerota, rinnovato il progetto “Banco Alimentare” per 100 famiglie bisognose

Il Comune di Camerota, in collaborazione con il Banco Alimentare Campania Onlus, ha previsto la realizzazione del progetto denominato “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” per l’anno 2024.

L’iniziativa

Il Banco Alimentare Campania Onlus mira a sostenere le famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione mensile di pacchi contenenti alimenti di prima necessità.

Questa iniziativa è finalizzata a garantire un sostegno concreto a 100 famiglie del territorio comunale.

Una delle novità di quest’anno riguarda la necessità per tutte le famiglie, anche quelle che hanno già usufruito del beneficio in passato, di ripresentare l’istanza. Questo passo è fondamentale per verificare il mantenimento dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico e garantire che il sostegno venga destinato alle persone che ne hanno effettivamente bisogno.

La domanda

Per presentare la domanda, è indispensabile allegare una serie di documenti, al fine di evitare l’esclusione dalla selezione. Tra questi documenti figurano una fotocopia di un documento di identità, un’attestazione ISEE in corso di validità, il verbale dell’azienda sanitaria per l’invalidità civile (nel caso applicabile), il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno per i cittadini stranieri, una dichiarazione sostitutiva delle condizioni socio-economiche e familiari del nucleo, nonché una dichiarazione di essere percettori del reddito di cittadinanza, corredata da copia della carta d’identità, e infine, il modulo informativa privacy compilato e firmato.

È importante sottolineare che la domanda di ammissione, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata al protocollo del Comune entro e non oltre l’8 febbraio 2024.

Un importante strumento di solidarietà

Questo programma si conferma un importante strumento di solidarietà e supporto per coloro che si trovano in condizioni di disagio economico, offrendo loro un aiuto tangibile e concreto nel soddisfare i bisogni primari di alimentazione.