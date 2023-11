Salernitana Femminile 1970: sconfitta nel derby con il Napoli

Quarta gara stagionale per la Salernitana Femminile 1970, impegnata in trasferta contro la Woman Napoli: finisce 8-3 per le partenopee la sfida che condanna alla prima sconfitta capitan Lisanti e compagne, che restano ferme a quota nove punti in campionato. Il match del quarto turno del girone D di Serie B, disputato al Pala Aliperti di Marigliano, vede le granata arrivare a punteggio pieno, dopo tre successi, ed il Napoli tre punti dietro dopo il passo falso dell’ultima uscita. Tutte convocate le calcettiste granata ad eccezione di Salemme squalificata con Galan ancora acciaccata che non ha preso parte alla contesa.

Mister Lanteri sceglie dal primo minuto D’Urso tra i pali con D’Errico, Romano con Antonia ed Enrica Giugliano come elementi di movimento.

Napoli Woman- Salernitana Femminile 1970: la gara

Inizio di gara equilibrato che non vede il risultato sbloccarsi con Rapuano e Razza che provano ad impensierire D’Urso.

Dopo una partenza di marca partenopea è la Salernitana però a passare: D’Urso lancia Antonia Giugliano che incrocia in bello stile dove Macchia non può arrivare. Le ospiti prendono fiducia e Cipolletta costringe, poco dopo, alla deviazione in corner Macchia.

Dopo un forcing la Woman trova prima il pari con il suo estremo difensore, che sfrutta una palla vagante all’altezza della metà campo deviata alle spalle di D’Urso, per poi passare, dopo pochi secondi, con Rapuano mentre Ponticiello, da li a poco, vede il suo tiro stamparsi sulla traversa come succede anche a Giannoccoli, a 2 minuti dalla sirena, su punizione. Sul fronte opposto, invece, D’Errico, da posizione ravvicinata, non riesce nella deviazione vincente su una palla rimasta a pochi passi da Macchia.

Arriva cosi anche il 3-1 con Politi a servire Razza, abile in scivolata a trovare la deviazione vincente finita sotto l’angolino, che subito dopo sigla la sua doppietta personale. A pochi secondi dal rientro negli spogliatoi, però, Lisanti riporta in gara la Salernitana con il momentaneo 4-2.

La ripresa

Nella seconda frazione riprende una gara vibrante come la prima che vede dopo 4 giri di lancette Politi portare a 3 le reti di vantaggio per la Woman. Le granata però ci credono e tornano a gonfiare la rete con Romano, lesta a recuperare palla a ridosso dell’area avversaria, prima di subire la sesta rete di Rapuano, su calcio di punizione. Con il passare dei minuti tanti i capovolgimenti con Giugliano E. a colpire il palo. A non sbagliare è invece Politi che, dopo aver scambiato con Rapuano, sola davanti a D’Urso sigla la settima rete partenopea con Rapuano a chiudere la contesa con un bel gol da fuori area che fissa il definitivo 8-3. La Salernitana cede cosi per la prima volta in stagione restando ferma a 9 punti in classifica in attesa della gara interna di domenica prossima contro le siciliane del Canicattì.

Il tabellino

Woman Napoli- Salernitana Femminile 1970 8-3 ( 4-2 p.t.)

Woman Napoli: Macchia, Giannoccoli, Razza, Del Vecchio, Ponticiello, Carbone, Borriello Ambrosino, Politi, Rapuano, Macri, Strisciante. All: Varchetta

Salernitana Femminile 1970: D’Urso, D’Errico, Giugliano A, Giugliano E, Lisanti, Gonzalez, Galan, Romano, Cipolletta, Di Monaco, Fierro. All: Lanteri

Reti: 10’ pt A.Giugliano, 15’ Macchia, 16’ Rapuano, 19’,20’ Razza, 20’ Lisanti

4’ st Politi, 9’ Romano, 11’ Rapuano, 17’ Politi, 18’ Rapuano

Ammonite: Giannoccoli, A. Giugliano, Ponticiello, Rapuano

Arbitri: Pannese-Cepollaro Crono: Fiorillo.