A Capaccio Paestum arriva Ornella Muti per “Le muse tra i Templi”

Secondo appuntamento del progetto “Le Muse tra i Templi”, realizzato dal Comune di Capaccio Paestum, retto dal sindaco Franco Alfieri, in collaborazione con il Parco Archeologico di Paestum e Velia, guidato dal direttore Tiziana D’Angelo. Dopo il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti con la direzione di Beatrice Venezi, ai piedi del Tempio di Nettuno sarà la volta di Ornella Muti con “Racconti di cinema”. L’appuntamento è per mercoledì 26 luglio alle ore 21.00.

L’attrice romana si racconterà attraverso intermezzi musicali di brani internazionali del repertorio americano, nonché di noti brani di musica italiana interpretati da Pino Melfi Quartet. Dal jazz al latin passando per la musica italiana, in scena, con Pino Melfi alla tromba, ci saranno: Donatello Giambersio, Hammond organ; Igor Caiazza, batteria; Gerardina Tesauro, voce. Con la loro musica, gli artisti accompagneranno Ornella Muti in un vero e proprio viaggio che ripercorre la sua straordinaria carriera.

L’evento rientra nell’ambito del cartellone “Emozione Paestum”, circa 150 eventi estivi organizzati, supportati e promossi dal Comune di Capaccio Paestum. Dalla Planet Arena al suggestivo palco sospeso allestito nel centro storico di Capaccio Capoluogo, dalla Beach arena del nuovo lungomare all’ex Tabacchificio NEXT a Cafasso, dai giardini di Villa Salati al Tempio di Nettuno a Paestum fino ad arrivare per le vie di Capaccio Scalo: gli eventi voluti dall’amministrazione comunale sono pensati per tutti i gusti e tutte le fasce d’età e sono distribuiti per l’intero territorio comunale.