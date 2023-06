Carcassa di cinghiale rinvenuta sul litorale di Agropoli

Ancora carcasse di cinghiale lungo il litorale cilentano. Dopo gli episodi dei giorni scorsi a Capaccio Paestum, questa mattina un esemplare di pochi mesi è stato rinvenuto ad Agropoli, a pochi metri proprio dal confine con la città dei templi, nei pressi del camping Arco delle Rose. Dopo la segnalazione della presenza dell’animale, sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Agropoli, gli uomini di Pissta e il servizio veterinario dell’Asl Salerno.

Il recupero della carcassa di cinghiale

Proprio gli uomini di Pissta hanno provveduto alla bonifica dell’area e alla rimozione della carcassa. Come già nel caso di Capaccio Paestum i resti dell’animale saranno sottoposti ad esami per accertare le cause del decesso. Serviranno soprattutto ad appurare se l’ungulato fosse affetto da peste suina.

I precedenti

Nei giorni scorsi a Capaccio Paestum sono stati trovati ben tre esemplari. Si ipotizza che siano finiti in acqua mentre si trovavano nei pressi della foce del Sele e che poi le onde e la corrente li abbiano fatti spiaggiare sul litorale della Laura.

Negli ultimi anni questi animali si avvistano con sempre maggiore frequenza anche a ridosso dei centri abitati e non solo nelle aree interne ma anche nei comuni costieri. Un fenomeno che interessa il Cilento ma anche altre zone d’Italia.