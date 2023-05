Indagini sulla stabilità della scuola: plesso chiuso ad Agropoli

La scuola è uno dei luoghi più importanti per la formazione dei giovani, e garantire un ambiente sicuro e salutare è una priorità assoluta. In questo contesto la Provincia ha previsto interventi urgenti per assicurare l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

I lavori in programma

Nello specifico, nell’istituto di Via Pio X ad Agropoli, sono previste indagini strutturali per verificare la solidità dell’edificio. Tuttavia, considerato che tali attività potrebbero interferire con il normale svolgimento delle lezioni, la dirigente scolastica Anna Vassallo ha deciso di sospenderle per il giorno 2 maggio 2023.

Sospese le attività didattiche

La scelta di sospendere le attività didattiche è stata presa per garantire prioritariamente la sicurezza e l’incolumità degli alunni e del personale. La sospensione riguarderà gli indirizzi classico e musicale, e sono previste dalle ore 8 alle 18 circa.

La scuola riaprirà normalmente a partire da mercoledì 3 maggio.