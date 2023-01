Salernitana – Milan: “Arechi” tutto esaurito e coreografia da brividi 

Sono passati 51 giorni dall’ultima volta e dopo la lunga pausa dovuta ai mondiali e alle festività natalizie la Serie A torna in campo. Il primo anticipo della sedicesima giornata di campionato andrà di scena allo stadio “Arechi” di Salerno dove, alle 12.30, si incroceranno Salernitana e Milan.

Salernitana – Milan: il tifo

Dopo un mondiale vissuto con distacco, causa esclusione dell’Italia da Qatar2022, c’era voglia di ritornare a vivere con passione il calcio e, i tifosi della Salernitana, alla prima occasione del nuovo anno, non si sono fatti pregare.

In occasione del match contro il Milan di Pioli, l'”Arechi” farà registrare il tutto esaurito con 29800 spettatori paganti, di cui 2 mila nel settore ospiti. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e in vista di una partita sicuramente difficile, i tifosi granata vogliono far sentire il loro immancabile sostegno.

La coreografia

Pronta una coreografia da brividi in “Curva Sud” con l’invito di indossare qualcosa di granata sugli spalti. Vista la grande affluenza, i cancelli dello stadio apriranno alle ore 9.30, per consentire un adeguato e ordinato afflusso del pubblico.