Salernitana-Milan: le probabili formazioni di stasera, esordio per Nicola in panchina

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta stasera al Milan dopo il pari con il Genoa. Allo stadio “Arechi” infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 20:45, dall’intreccio con i rossoneri di Stefano Pioli. La gara della ventiseiesima giornata di Serie A, visibile su Dazn,, sarà diretta da diretta dal sig. Michael Fabbri di Ravenna.

Salernitana-Milan: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Salernitana-Milan.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson. Bohinen; Kastanos; Bonazzoli, Mikael. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

I convocati dei granata

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Milan.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Ederson, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Ribery, Perotti.

Le parole di Davide Nicola

“Per quello che vorrei raggiungere dovremo fare un grande lavoro. Credo che questa squadra abbia ampi margini di crescita. Sono consapevole di essere arrivato in una Società costituita da persone competenti, affermate, di cui voglio fare assolutamente parte il più a lungo possibile. Al di là dell’avversario, che sabato sarà subito una grande squadra, noi dobbiamo lavorare su noi stessi. Non ho la sfera di cristallo per prevedere dove potremo arrivare, ma sono convinto che se ci si adopera per produrre un cambiamento, ottieni sempre qualcosa e al momento quello che mi interessa è ottenere un cambiamento rispetto al passato”.

I precedenti della gara

Sarà il sesto confronto in massima serie tra Salernitana e Milan quello in programma sabato alle 20:45 allo Stadio “Arechi”. I granata hanno vinto solo una delle cinque sfide di Serie A contro i rossoneri (un 4-3 datato giugno 1948), quattro successi del Milan completano il parziale.

Pillole sui granata

La Salernitana ha ottenuto cinque punti in cinque gare di Serie A nel 2022 (1V, 2N, 2P), una media di uno a partita, più del doppio rispetto alla media di 0.4 registrata nelle prime 18 partite di questo campionato. L’ultimo gol in Serie A di Franck Ribéry è arrivato proprio contro il Milan nel marzo 2021: da allora il fantasista della Salernitana ha giocato 22 partite consecutive senza andare a segno e solo una volta nei cinque grandi campionati europei ha registrato un digiuno di reti più lungo: 24 tra luglio 2020 e gennaio 2021 con la maglia della Fiorentina. Inoltre il primo degli otto gol di Joel Obi in Serie A è stato messo a segno in un derby contro il Milan, nel novembre 2014 con l’Inter.