Inquinamento zero e niente sprechi: ecco le case dell’acqua nel Comune di Serre

Riattivata la casa dell’acqua nel Comune di Serre situate presso l’area del mercato coperto in Via Giovanni Cornetti ed è stata aperta la casa dell’acqua, installata presso la piazza di località Borgo San Lazzaro.

Lavori straordinari per la riaperture delle case dell’acqua a Serre, ecco perchè

«L’attivazione delle case dell’acqua è avvenuta con un po’ di ritardo rispetto al previsto per diversi motivi: per quanto riguarda la casa dell’acqua di Serre per permetterne la riapertura c’è stato bisogno di ulteriori lavori straordinari; mentre per quanto riguarda l’attivazione della casa dell’acqua di Borgo San Lazzaro sono emersi, in fase di collaudo, alcuni inconvenienti burocratici. Ci scusiamo per il ritardo e siamo lieti di offrire, finalmente, agli utenti questo utile servizio»- ha affermato il sindaco Antonio Opramolla.

Le case dell’acqua resteranno aperte e accessibili 24 ore su 24 ed erogheranno acqua refrigerata in tre tipologie: naturale, lievemente gassata e gassata. Si tratta di un’acqua controllata e purificata dalle sostanze indesiderate.

«I vantaggi di avere sul territorio serrese delle case dell’acqua sono numerosi in quanto queste riducono l’inquinamento e il consumo di plastica, contribuiscono al risparmio economico delle famiglie e creano anche sani punti di aggregazione e socializzazione tra i cittadini»– ha concluso Opramolla.