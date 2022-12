Ecco “I luminari e…”. A Trentinara una nuova associazione di promozione del territorio

Trentinara ha una nuova associazione, si chiama “I luminari e…” ed è nata per favorire la promozione culturale e turistica del territorio, per organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e tutte quelle attività connesse alla promozione e alla valorizzazione del Natale come l’allestimento delle luminarie nel territorio trentinarese.

I luminari e… le finalità dell’associazione

La neonata associazione è presieduta da Antonio Marino con la vicepresidenza di Antonella Morra. Sono già diversi i cittadini che ne fanno parte ossia Simona Cavallo, che è stata nominata segretaria dell’associazione; Francesco Cirillo che ha assunto la carica di tesoriere; Antonio di Sessa che è stato nominato consigliere.

Tra gli altri membri de I luminari e… ci sono Annamaria Pipolo, Antonio Di Canto, Alessio Di Sessa, Federica Marino e Antonello Marino. Il supporto legale è stato affidato all’avvocato Francesco D’Angelo.