Percorso Nilano: cinque comuni del Cilento coinvolti nell’iniziativa

Comuni riuniti a Grottaferrata nel weekend per confrontarsi e proseguire l’iter per l’istituzione del Cammino Nilano, sulle orme di San Nilo. Anche il Cilento sarà protagonista dell’iniziativa. Il percorso, infatti, interesserà 20 comuni del centro e sud Italia, tra cui Vallo della Lucania, San Mauro La Bruca, Rofrano, San Giovanni a Piro e Montesano sulla Marcellana.

Il percorso Nilano

Oltre mille anni fa, e per ben nove volte, San Nilo da Rossano, partì dalla nativa Calabria per raggiungere Roma e pregare sulle tombe degli apostoli. Lungo il percorso predicò la fede e fondò monasteri, come quello di Grottaferrata, a sud est di Roma, sulle pendici dei Colli Albini.

Proprio il comune laziale in questi anni ha sottoscritto dei protocolli d’intesa per la promozione e la costituzione di un cammino spirituale, oltre che fisico, finalizzato appunto a ripercorrere il percorso di San Nilo, valorizzando i luoghi di fede presenti lungo il tragitto.

L’incontro di Grottaferrata

Lo scorso sabato 8 ottobre, al fine di fare il sunto del lavoro svolto in questi anni, si è tenuto un incontro per concretizzare l’iniziativa del Percorso Nilano e proporre nuove iniziative.

All’incontro presenti anche i sindaci e rappresentanti dei comuni cilentani interessati dall’iniziativa e il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino.