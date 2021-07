Ecco l’infopoint di San Nazario: punto informativo sul cammino di San Nilo | VIDEO

SAN MAURO LA BRUCA. E’ stato inaugurato presso il CE.VA.LO. (ex Asilo) di San Nazario, l’Info Point innovativo sul «Cammino di San Nilo». Si tratta di un punto informativo lungo l’itinerario di San Nilo, dove sarà possibile ottenere notizie e informazioni sul percorso e i territori che esso tocca, anche attraverso ricostruzioni 3D e multimediali.

La scelta di attivare un infopoint a San Nazario non è casuale: qui inizia il sentiero che collega San Mauro la Bruca con il complesso monastico ed il borgo di San Nazario e col cenobio italogreco di Santa Cecilia di Castinatelli, nel tenimento di Futani.

L’obiettivo è quello di attivare un programma di azioni congiunte per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale legato al monachesimo italogreco, e in particolare alla figura di San Nilo di Rossano, con la consapevolezza che tale promozione non potrà essere disgiunta dai servizi di informazione e accoglienza dei flussi turistici.

Gli interventi realizzati, finanziati dal Gal Casacastra, hanno previsto anche il ripristino e la manutenzione di un antico sentiero inserito appunto negli Itinerari di San Nilo.