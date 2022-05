Al via domani a Castellabate Lungomarevivo

Lungomarevivo 2022 è l’iniziativa lanciata dal Comune di Castellabate per le domeniche di Maggio, a partire da domenica 8. Diverse le associazioni del territorio che hanno collaborato per la sua realizzazione.

Il percorso partirà dalla sede dell’Antiquarium Comunale in via Naso dove sarà possibile effettuare dei percorsi guidati sull’archeologia marina a cura dell’associazione Archeonautilus. Sempre presso l’Antiquarium verrà allestita la “Casa dei Pescatori” ad opera dell’assocazione Pescatori di Castellabate. Sarà inoltre possibile effettuare delle visite guidate in water bike, canoa e kayak nell’Area Marina Protetta grazie al Circolo Nautico Punta Tresino e delle lezioni di vela grazie all’associazione ASD La Palestra sport e benessere.

Le arti marinare verranno curate e allestite dall’associazione Punta dell’Inferno.

Il lungomare, reso completamente pedonale, sarà location di mercatini artigianali curati dall’associazione La Marcialonga di Castellabate, e sarà animato da artisti di strada con il villaggio del divertimento e diversi punti musicali. Si tratta di una grande occasione per il territorio per riscoprire il piacere di una passeggiata e di godere dei tramonti sul mare blu del Lungomare.

“Questa iniziativa permette al nostro Comune di dare lustro a una zona molto bella del nostro territorio, il lungomare, in una versione pedonale per la piena fruibilità di esso da parte di famiglie e bambini nei prossimi pomeriggi domenicali del mese di Maggio”, afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Sono sicura che questa iniziativa farà contenti grandi e piccoli, grazie alla notevole varietà di spettacoli ed intrattenimenti proposti. Sarà grande occasione per la promozione e conoscenza della cultura e arte marinara di cui il nostro Comune è detentore. Altra importante finalità è quella di dare un valido sostegno al turismo e al commercio del nostro intero territorio in questo periodo primaverile”, dichiara l’assessore Nicoletta Guariglia.

“Si tratta di una manifestazione che sicuramente è ambiziosa: per la prima volta restituiamo alle famiglie e ai giovani un tratto di lungomare che renderemo “vivo” grazie alle varie associazioni e al nostro mare che ne sarà l’attore principale”, afferma il Consigliere Clemente Migliorino.