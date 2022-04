VIBONATI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Manuel Borrelli, ha deciso di rinnovare l’incarico, a titolo gratuito, ad un ex dipendente comunale, ora in quiescenza.

Dipendente in pensione torna a lavoro al Comune di Vibonati

Il provvedimento, si rende necessario, in quanto, attualmente, il settore amministrativo, registra una forte carenza di personale in organico; dovuta ai vincoli sulle assunzioni di personale introdotte negli ultimi anni. Per questo motivo, l’ufficio non ha un servizio ad hoc e personale idoneo a svolgere tali mansioni.

Il dipendente, è in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per rispondere alle esigenze dell’amministrazione in materia di gestione delle risorse umane; e garantire la corretta funzionalità del servizio. L’Ente si avvale dell’esperienza e della professionalità dello stesso, al fine di contribuire esclusivamente al buon andamento dei servizi istituzionali.

La collaborazione, avrà la durata di dodici mesi, presso gli uffici comunali per mansioni e trasferte necessarie all’espletamento dei compiti e delle attività di competenza del servizio di appartenenza.