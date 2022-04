Al via campagna di tesseramento della Lega. Tappa anche ad Agropoli

La Lega torna nelle piazze e nelle strade della Campania per il Tesseramento 2022. Numerosi i banchetti che verranno allestiti nel week end. Tappa anche nel Cilento, ad Agropoli, dove l’appuntamento è per domani, 23 aprile.

“Da oggi saremo presenti nelle varie province della Campania per una nuova stagione di ascolto e per dare la possibilità ai nostri simpatizzanti di tesserarsi anche per il 2022 come socio sostenitore. Sarà una vera e propria campagna di ascolto della Lega Campania e dei nostri rappresentanti istituzionali che, a cominciare dai parlamentari, dai consiglieri regionali e dai nostri amministratori, parteciperanno ai vari banchetti. Cominciamo oggi a Pietrelcina (BN) in occasione del convegno organizzato sulle opportunità del parlamento europeo e concluderemo domenica 24 aprile a Napoli”. Ad annunciarlo è il segretario regionale della Lega on. Valentino Grant.

BANCHETTI LEGA

22 APRILE

ore 17/19 c/o hotel Lombardi a Pietrelcina (BN)

23 APRILE

ore 17/19 c/o piazza Risorgimento a Benevento

ore 10/12 c/o piazza Municipio a Guardia Sanframondi (BN)

ore 16/19 piazza a Marina di Casamicciola Terme Ischia (NA)

ore 10/13 c/o Largo Berlinguer a Napoli

ore 10/13 c/o villa Comunale Castellammare di Stabia (NA)

ore 10/13 piazza Annunziata a Castel Volturno (CE)

ore 17/20 viale Margherita n. 51, angolo via n. Sauro Mondragone (CE)

ore 10/13 piazza della Repubblica a San Nicola La Strada (CE)

ore 10/13 c/o c.so G. Amendola (chiosco don Pietro) Sarno (SA)

ore 10/13 c/o piazza Caduti di Brescia a Salerno

ore 10/13 c/o piazza Vittorio Veneto ad Agropoli (SA)

ore 18/20 c/o piazza Caduti di Nassirya a Valva (SA)

24 APRILE

ore 10/13 c/o viale Spinelli San Giorgio del Sannio (BN)

ore 10/13 c/o via Scarlatti (Coin) a Napoli

