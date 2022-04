Lustra: contributi dal Ministero, per interventi alla frazione Rocca Cilento

LUSTRA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Guerra, ha approvato il progetto per lavori di completamento dell’urbanizzazione della frazione Rocca Cilento, programmando interventi di riqualificazione.

Ecco gli interventi in programma per la frazione di Rocca Cilento

Nello specifico, gli interventi che saranno realizzati, prevedono lavori di messa in opera di illuminazione artistica; al fine di poter illuminare le panchine sul sagrato della Chiesa Santa Maria delle Neve, illuminazione degli archi in Via del Popolo e il completamento dell’Info Point nel locale del Palazzo De Vita di proprietà comunale.

Inoltre, la messa in opera di olivi da piantare nelle fioriere. Gli interventi prevedono un quadro di spesa pari a € 10.000,00 di cui € 9.090,91 di imponibile.

Il progetto dei lavori, rientra nel Decreto del Ministero dell’Interno; il quale prevede per gli anni dal 2022 al 2023, l’assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 300milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, di cui 200 milioni per l’anno 2022, di cui p risultato beneficiario il Comune di Lustra, per lavori di urbanizzazione alla frazione di Rocca Cilento.

Il commento

“Interventi importanti, volti alla rigenerazione e alla valorizzazione del territorio, mettendo in risalto quelle che sono le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del nostro borgo”– così fanno sapere da palazzo di città.