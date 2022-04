Spiaggia di Mezzatorre concessa a privati: cittadini vincono ricorso

SAN MAURO CILENTO. Accolto il ricorso dei condomini di alcuni proprietari di villette e appartamenti siti in un Parco di località Mezzatorre, a San Mauro Cilento. I fatti oggetto di contestazione risalgono al 2019 quando il Comune rilasciò l’autorizzazione ad occupare una spiaggia libera con attrezzature per la balneazione ad una società operante nel settore.

Spiaggia di Mezzatorre a privati: il ricorso

Il nulla osta dell’Ente era relativo ad un tratto del litorale di Mezzatorre che i condomini utilizzavano da oltre un ventennio, accedendo da una scaletta privata. Non solo: i condomini hanno precisato di aver curato per anni anche la manutenzione dell’area, pure con mezzi meccanici autorizzati dal Comune. Pertanto l’autorizzazione rilasciata ad un privato ha innescato la controversia.

La vertenza

I condomini nella lunga vertenza giudiziaria hanno avuto anche contrasti con l’Ente considerato che hanno avuto difficoltà anche a reperire la necessaria documentazione.

Con sentenza pubblicata ieri il Tar Salerno, presidente Pierluigi Russo, ha messo momentaneamente la parola fine sul caso.

I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta dei condomini, annullando i provvedimenti con il quale il Comune di San Mauro Cilento ha concesso la spiaggetta a privati.

Non è stata accolta, invece, la richiesta di un risarcimento danni avanzata dagli utilizzatori della spiaggia in quanto gli stessi non hanno specificato i danni subiti.