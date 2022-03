Agropoli, consiglio comunale esprime contrarietà a guerra in Ucraina

AGROPOLI. Su proposta del PSI, il consiglio comunale di Agropoli nella prossima seduta esprimerà la sua ferma condanna alla guerra in Ucraina. La proposta è stata presentata dal consigliere comunale Franco Di Biasi e condivisa con il segretario del circolo Antonella Tommasone e tutti gli iscritti.

La richiesta nasce dalla preoccupazione che sta determinando la guerra in Ucraina. Per questo, vista la situazione di grande tensione, il consiglio comunale è pronto ad esprimere “condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia” e ad esprimere solidarietà alla popolazione.

Al contempo l’assise ribadirà la propria contrarietà a qualsiasi guerra invitando il Governo e l’Unione Europe ad impegnarsi per il dialogo affinché si arrivi al cessate il fuoco.